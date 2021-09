Protecció Civil desactiva la alerta del plan Inuncat, que queda en fase de prealerta

Protección Civil ha desactivado la alerta del plan Inuncat una vez finalizado el episodio de lluvias intensas de ayer viernes por la tarde. En este episodio, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 112 llamadas por 81 incidencias relacionadas con las lluvias. Más de un 75% de las llamadas se han hecho desde las comarcas de la demarcación de Girona, la mayoría por inundaciones o incidencias de tráfico, y ninguna de ellas graves. De estas llamadas, los Bomberos de la Generalitat han atendido 75 avisos relacionados por la lluvia en las comarcas de Girona. El servicio más destacado se ha producido en el ambulatorio de Salt (Gironès), que ha tenido que ser evacuado preventivamente por la inundación de la planta baja y había riesgo para la instalación eléctrica.



Girona y Palafrugell, dos de los municipios más afectados por los chubascos



Dos dotaciones de Bomberos han trabajado durante más de una hora para sacar toda el agua acumulada. Sin embargo, la mayoría de los servicios de Bomberos han estado para retirar ramas y árboles caídos en la vía pública, que entorpecían la circulación de vehículos y el paso de peatones. En ningún caso no ha habido personas heridas. También se han atendido otros avisos por goteras e inundaciones de bajos, pero en la mayoría de estos últimos no se ha podido actuar puesto que no había bastante agua acumulada. Por comarcas, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 43 llamadas desde el Gironès y 31 desde el Baix Empordà. Por municipios, desde Girona se han recibido 24 llamadas y 12 desde Palafrugell.



Problemas en la red viaria, a la R11 de Cercanías y a la R6 de FGC



En relación con el tráfico, ha habido incidencias en vías como la C-31 en Cubelles (Garraf) y, sobre todo, vías de la demarcación de Girona como la C-35, la C-65 y la AP-7. Por lo que se refiere a las incidencias en el transporte público, hay que destacar unos obstáculos al R11 entre Flaçà y Girona, una carencia en el suministro eléctrico que ha afectado la línea R6 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), y una caída de tensión que ha afectado el corredor mediterráneo (RT-1, RT-2 y R-16). A estas alturas ya no se registran incidencias.



En los ríos, los caudales de las zonas afectadas han crecido puntualmente coincidiendo con las lluvias pero a estas alturas los caudales ya están volviendo a la normalidad. También ha habido carencias en el suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad, pero que mayoritariamente han estado puntuales y dispersos en el territorio.



El plan Inuncat queda en fase de prealerta dado que el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) prevé lluvias intensas, que podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos, este sábado por la mañana en la demarcación de las Tierras del Ebro y Tarragona. Por la tarde, las precipitaciones afectarían sobre todo a la demarcación de Girona. Los chubascos podrán ir acompañados localmente de tormenta y, puntualmente, de granizo.