Protecció Civil no descarta nuevas medidas ante Nochevieja

El subdirector de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, no descarta nuevas medidas para afrontar el "momento crítico" en que se encuentra la pandemia en Catalunya, ante las celebraciones de Nochevieja.

En una entrevista en el canal 324 , ha explicado que Nochevieja plantea una situación "más lúdica y menos familiar", y que les preocupa que se organicen actividades sin respetar las medidas sanitarias y más allá del toque de queda.

Sin embargo, ha subrayado que será la Conselleria de Salud quien determine "qué medidas son necesarias" en el contexto actual de la pandemia.

Y ha recordado que la cuestión se abordará este lunes en la reunión del comité técnico del Procicat, tras lo que la Generalitat explicará las medidas para que la ciudadanía se pueda "adaptar".

En las celebraciones permitidas, Delgado ha pedido no reunirse en espacios cerrados, no juntarse con personas de riesgo si no es imprescindible y limitar los contactos al círculo habitual.