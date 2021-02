El propietario de un restaurante catalán: “tenemos la oportunidad de echar a esta gente del Govern"

Se llama Lluís y es el propietario del Hotel Restaurant ‘Les Quatre Carreteres’ de Tona (Barcelona). En un vídeo que ha colgado en su cuenta de Facebook dice estar “hasta los cojones de este gobierno que tenemos aquí en Cataluña”, que nos “está llevando a la ruina” y encima, añade, “tenemos que escuchar a este atajo de tontos que tenemos aquí en el gobierno”, que den permiso para hacer “las votaciones del Barça” o que se celebren las elecciones catalanas, teniendo en cuenta “que nos estáis diciendo que no salgamos, que no nos movamos”.

Lluís empieza el vídeo diciendo que “creo que hablo por todos los compañeros de la hostelería, de toda la gente que tienen un negocio de ocio nocturno, de comercios que tienen que cerrar el fin de semana y muchos que han tenido que cerrar definitivamente”. Y también lamenta las pocas ayudas que está recibiendo el sector, en su caso 1.500 euros, y que no paguen los ERTES puntualmente porque, denuncia, “yo tengo trabajadores que desde noviembre no han cobrado los ERTES”.

El restaurador también deja claro que, en Cataluña, desde hace ocho años “no manda ni Dios. Todos pasan de todo” y lamenta que sólo “estén por la independencia”. Porque con la crisis generada por el coronavirus “esta gente no sabe hacer nada más que actuar por sus propios intereses”. Por este motivo, y teniendo en cuenta las elecciones del 14 de febrero, dice que en caso de ir a votar “tenemos la oportunidad de echar a esta gente del Govern”. Y ha recordado que fue el propio gobierno de la Generalitat el que en un primer momento permitió que se pudiera saltar el confinamiento municipal para ir a los mítines. “Iros a tomar por saco. Ya está bien la broma”, sentencia Lluís, que añade “se pedía a la gente que va a trabajar que no se parase en los bares a tomar un café, y que entre horas no se fuera a comer, que no fueran a desayunar, que lo evitasen. ¿Y tenéis los santos cojones de permitir saltarse el confinamiento para ir a los mítines?”

Lluís acaba el vídeo diciendo que “a ver si tienen las narices de que este vídeo llegue a TV3 y me lo expliquen a la cara”.