Un propietario de un piso en Mataró denuncia que ha sufrido tres intentos de ocupación en la última semana

Mataró (Maresme) es la ciudad donde las ocupaciones ilegales de inmuebles se han disparado más en el último año, concretamente han sucedido 573 episodios. Los últimos casos que se han dado en la ciudad son los que ha denunciado el propietario de un piso situado en el barrio de Peramas. Enrique López ha sufrido tres intentos de ocupación en la última semana, dos de ellos mientras dormía por la noche. El problema de esta situación está en que su piso se encuentra por error en un portal de pisos vacíos controlado por las mafias.



López nos ha dicho en CopeCatalunyai Andorra que él y su familia viven con miedo e impotencia, y que intentan no dejar su piso vacío en ningún momento. "No podemos irnos de fin de semana, no podemos salir a cenar, cuando vamos a comprar uno de nosotros se quede vigilando. Me parece una situación dantesca", ha expresado López.



La semana pasada, que es cuando ocurrieron los intentos de ocupación, denunció la situación tres veces a los Mossos de Esquadra de Mataró, y le dijeron que no podían hacer nada porque "las leyes anti okupas son un desastre", asegura López. Nos ha reconocido que la policía le hizo sentir responsable de la situación por las preguntas que le hicieron, entre ellas si cerraba bien las persianas y la puerta de casa. La única solución que le han ofrecido es que cuelgue un cartel en la puerta con la frase: "aquí vive una familia".