Un projecte solidari impulsa la distribució de menjar a col·lectius vulnerables de Barcelona

Un projecte solidari de l'Associació Egueiro ha impulsat el repartiment de menjar entre els col·lectius més vulnerables a Barcelona amb l'ajuda d'un grup de riders. Es tracta d'usuaris que formen part d'aquesta entitat sense ànim de lucre, i que estan en l'última fase de tractament de drogodependències, així com joves migrants extutelats o que es troben en una situació d'irregularitat administrativa, un cop han assolit la majoria d'edat. La iniciativa porta per nom 'Pedals Solidaris' i es va posar en marxa el 2016 amb l'objectiu de fer arribar els excedents dels supermercats a tot un seguit d'entitats socials, a través d'un procés logístic sostenible i econòmic. Durant aquests cinc anys s'han repartit 100.000 quilos de menjar.





Tal com explica el subdirector dels recursos de Barcelona de l'Associació Egueiro, Oriol López, l'objectiu del projecte era donar "resposta" a tot un seguit de problemàtiques socials i ambientals de la ciutat. Actualment, l'associació disposa d'un grup format per deu persones que es dediquen a fer arribar els excedents de les grans superfícies alimentàries a col·lectius vulnerables. Tot plegat, coordinat per Pont Alimentari, un projecte que crea una xarxa d'interacció entre donants i receptors.



López també subratlla la importància d'acabar amb "l'estigma" dels riders, els quals posen "al centre de l'acció" per donar més "visibilitat" als seus respectius col·lectius. En aquest sentit, la iniciativa els permet potenciar la seva inserció, fomentant la interacció amb la resta de la societat. Des del 2016 el projecte ha comptat amb prop d'una cinquantena de repartidors.



Així ho confirmen en Juan Olivares i l'Ibrahim Baryaz, que valoren l'oportunitat. "Em va bé per la salut, cada dia fem esport i, a més, ens relacionem amb gent", sosté el primer, "el projecte m'està ajudant i vinc content". En la mateixa línia ho veu Baryaz, qui precisament va ser usuari d'un dels equipaments on ara reparteix aliments. "Crec que els estic tornant el favor, m'han ajudat molt", assegura.



Més de 6.000 quilòmetres recorreguts



Només en el darrer any, els riders de l'associació van recórrer uns 6.000 quilòmetres en les diverses rutes setmanals, transportant uns 20.000 quilos d'aliments. Ho van fer amb bicicletes i remolcs reutilitzables, facilitades per la cooperativa Biciclot i realitzant el manteniment al mateix pis amb suport a la reinserció Can Coroleu.



Precisament, aquest és també un dels punts que López ha subratllat, l'aposta per una mobilitat sostenible. Juntament amb la lluita contra el malbaratament alimentari, l'entitat considera que la seva feina "és més necessària i vigent que mai", i afirma que les administracions hi haurien d'apostar. De fet, el projecte és finançat íntegrament per l'Associació Egueiro. "Per l'impacte que té, compleix uns requisits bastant actuals", ha insistit el subdirector.