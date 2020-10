El Procicat aprueba cerrar los aparcamientos de 5 parques naturales para evitar aglomeraciones

El Procicat ha aprobado este viernes cerrar los aparcamientos de cinco parques naturales de Catalunya cuando estos estén al 75% de aforo, por tal de evitar aglomeraciones como las que se produjeron el pasado fin de semana. Según ha informado el conseller de Interior, Miquel Samper, esta medida afectará a las zonas de el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la zona volcánica de la Garrotxa y Poblet, ya que fueron "los cinco lugares con más afectación la semana pasada". Cuando estos parques naturales alcancen el 75% de aforo, se informará del cierre de sus aparcamientos a través de las redes sociales, paneles informativos, y sólo podrán acceder esos vehículos que ya se encuentren haciendo cola en ese momento, "sin poder sobrepasar el aforo más allá de los parkings", ha especificado.

Samper ha recalcado que "no se pueden volver a repetir imágenes como las del pasado fin de semana, ya que especialmente en el Montseny los vehículos aparcados en las carreteras provocaban que, en caso de emergencia, los Bomberos no pudieran pasar". Por este motivo, el Procicat ha dado el visto bueno a controlar que no se exceda el número de vehículos estacionados en los aparcamientos de estos cinco parques, dejando claro que "la gente que quiera ir tiene que tener muy claro que cuando se haya alcanzado el aforo establecido se cerrarán las zonas de estacionamiento y no se podrá aparcar fuera de ellas".

Por otro lado, Samper, que ha anunciado la presencia de efectivos de los Mossos d'Esquadra, de la policía local y de miembros de la Cruz Roja para controlar el aforo, ha apelado a la responsabilidad de los catalanes a la hora de planificar el fin de semana: "Intentamos no ser restrictivos, pero recomendamos que la gente sea responsable y se quede en casa este fin de semana para intentar frenar la propagación de la pandemia". En este sentido, el conseller ha recordado que es imprescindible cumplir con las medidas sanitarias como el uso de mascarilla o grupos de hasta 6 personas, y que "este tampoco es el fin de semana para quedar con esos amigos que hace tiempo que no vemos".