A prisión por presuntamente querer llevarse a dos menores de una escuela de Terrassa

Un hombre ha ingresado en prisión acusado de intentar llevarse a dos menores de una escuela de Terrassa (Barcelona), después que fuera detenido el pasado martes por los Mossos d'Esquadra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes, la causa se ha abierto por detención ilegal y homicidio doloso en grado de tentativa.

El juzgado de instrucción 1 de Terrassa, en funciones de guardia, ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza, y ha trasladado el asunto al juzgado número 4, que es el competente, para que siga con la investigación.

Tal y como han detallado fuentes de la policía catalana, el hombre que tiene antecedentes, fue detenido el 8 de marzo después que se recibiera un aviso que una persona quería acceder a las instalaciones manifestando que quería llevarse a dos menores.

Los agentes han asegurado que no portaba consigo ninguna arma blanca y que no consiguió su objectivo. Del mismo modo, el detenido no tuvo contacto con nadie, no hubo heridos, y por tanto, todo se quedó en un propósito.