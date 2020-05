Primavera Sound reúne a 100 artistas en un vídeo: "La música os necesita"

La organización del Festival Primavera Sound ha reunido a más de un centenar de artistas en un vídeo para compartir un mensaje: "La música os necesita".

A las puertas de un verano sin festivales y tras haber anunciado que el 20 aniversario del festival en Barcelona se traslada a 2021, la organización ha querido lanzar un "mensaje de ánimo y apoyo" a toda su comunidad al son del himno 'Can't Do Without You de Caribou'. "Aunque ahora estemos bailando en casa, volveremos a bailar juntos otra vez", ha asegurado el festival, que ha contado con la colaboración de más de un centenar de artistas que les han mandado sus vídeos bailando a la canción en casa mientras esperan a poder hacerlo juntos el año que viene".

El vídeo, producido por Vampire Films y accesible en la plataforma de Youtube, termina con el mensaje 'Music needs you', 'La música os necesita', para hacerlo extensible a todo el sector de la música, "que se enfrenta a la mayor crisis de su historia reciente". "Sin el aliento de la comunidad de fans de la música, esto no será posible. Pero si contamos con vuestro apoyo, pronto volveremos a bailar juntos otra vez". El impacto de la pandemia del coronavirus en el ámbito de la música no solo es y será enorme sino también desconocido porque se trata de un hecho hasta ahora radicalmente inédito.