El Primavera Sound asegura que el Ayuntamiento de Barcelona "no quiere" el festival y valora irse de la ciudad

La organización del festival Primavera Sound se plantea dejar Barcelona en 2023, según ha explicado Gabi Ruiz, uno de los directores del evento en una entrevista para La Vanguardia. Ruiz ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona está poniendo trabas para la celebración del festival en 2023: "Nos han dicho que no quieren este modelo, y nosotros en estos momentos estamos buscando otra ciudad donde hacerlo".

Ruiz ha destacado que no piden ayudas ni subvenciones, sino poder celebrar el festival dos fines de semana en el Fòrum, un espacio por el que les quieren "aumentar el precio 17 veces" y que ha recordado que ellos mismos inauguraron "cuando nadie quería ir allí".

El codirector del Primavera Sound ha reiterado que la respuesta del Ayuntamiento es negativa al modelo de dos fines de semana y que necesitan llegar ya a un acuerdo: "Trabajamos a más de 30 meses vista las contrataciones, y no podemos esperar a después del festival del 2022 a ver qué pasa, como nos han sugerido. A muy malas haremos el 2023 aquí un solo fin de semana si no llegamos a conseguir una alternativa por cuestión de “timing”." Asimismo, ha explicado que los organizadores recibieron una carta de BSM, la empresa municipal que gestiona el espacio del Fòrum, donde decía que ni se les ocurriese contratar grupos y artistas para 2023.

El principal problema es que la organización quiere celebrar el festival en unas fechas en las que no se pueden llevar a cabo eventos en el Fòrum para no molestar a los vecinos. Según Ruiz estas fechas se han decidido unilateralmente y han sido imposibles de negociar: "Cuando nosotros fuimos a pedir la segunda fecha para la edición de 2023 nos dijeron que ya estaban completas cuando nunca nos habían dicho qué fechas sí y qué fechas no. Ahora dependemos de que el regidor de distrito de Sant Martí, con el que intentamos reunirnos desde hace cinco meses, nos dé la autorización", además ha añadido que la semana pasada se les prometió una reunión para renovar el contrato que acabó siendo inútil porque el regidor no se presentó.

Gabi Ruiz cree que Barcelona está "cayendo en una depresión" y ve más oportunidades en Madrid. "Llega un momento en que nosotros ya hemos abierto oficina en Madrid, yo personalmente me voy a vivir allá, y voy a tirar adelante la oficina porque ahora hay muchas más oportunidades allí", ha añadido.