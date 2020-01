El preu mitjà del lloguer a Barcelona ja està en 1000 euros

Llogar un pis a Barcelona ha superat per primera vegada els 1000 euros.Segons dades publicades per l'INCASÒL,els contractes que es van signar durant el tercer trimestre del 2019 van superar el miler d'euros de mitjana.En concret la xifra dels lloguers de pisos a Barcelona està en 1.005,79 euros.El districte de Barcelona més car és Sarrià-Sant Gervasi ,a Pedralbes, 1.666 euros .Per contra, la zona més barata és Vallbona amb 302,5 euros al mes.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra,la presidenta del Col.legi d'administradors de finques de Barcelona ,Anabel Miró,ha destacat que “La tendencia alcista dels preus del lloguer és degut a que la demanda continua pujant i el propietari de vivenda no posar pisos en lloguer .Les reformes legislatives,com la del 2009, han fet l'efecte contrari al que realment buscaven”.

