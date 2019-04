El juzgado de instrucción número 23 de Barcelona ha decidido el ingreso a prisión para el hombre acusado de violación,cometida la madrugada del pasado viernes en les Drassanes.El médico forense ha acreditado que el detenido estaba en condiciones de declarar, pero este se ha negado a responder a las preguntas.

La salvaje agresión, la mujer fue violada,mordida en la oreja y golpeada en los labios y cara,ha indignado a los vecinos que denunciaron en los días anteriores a la agresión al presunto violador.El hombre quemó colchones en un piso de la Calle Robadors del Raval, poniendo en peligro la integridad del vecindario,pero el médico que lo trato, no consideró solicitar a la autoridad judicial su ingreso en un psiquiatrico. El hombre continuó en libertad y 48 horas después cometió presuntamente la brutal agresión.Iván Ribera, de la Asociación Raval vecinos señala" el protocolo ha fallado, nosotros denunciamos y no entendemos de enfermedades. Este hombre quemó colchones y se masturbaba en la calle. Dijimos a la policía que no podía estar en la calle, con esas condiciones".El barrio esta consternado por el suceso y por la sensación que se pudó haber evitado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau reconece los incidentes previos y ha pedido un informe al Comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona para esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades si las hubiere.

Otro punto de polémica, es la denuncia del sindicato CSIF que acusa a la cúpula de Mossos d'escuadra de no facilitar toda la información del perfil del presunto agresor. Eugenio Zambrano asegura" no hay comunicación entre los mandos,sé que lo que denuncio és grave, pero es la realidad".Fue la Guardia Urbana quien detuvo al presunto violador de les Drassanes.Según Zambrano, son los propios agentes de calle, de Mossos y Policía Local,quienes intercambian información de hechos delictivos.