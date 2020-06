El presidente de" Plataforma per la Llengua" anima a comprar productos que estén etiquetados en catalán

Desde la Plataforma per la Llengua vuelven a la carga. Su presidente, Óscar Escudé, pide el boicot a los productos que estén etiquetados en castellano. Lo hace en una entrevista al portal independentista Vilaweb, en la que dice: “lo más fácil es hablar en catalán siempre y hacerlo servir en todas partes. Y después, tener conciencia lingüística a la hora de tomar decisiones. Tenemos un abanico de situaciones en que lo podemos hacer. Por ejemplo, comprar en lugares en el que el etiquetaje, la web o la rotulación estén en catalán. Y en otras situaciones, como los trámites administrativos cuando hablamos con la policía o con el juez… los notarios también tienen la obligación de tener todos los documentos en catalán”.

En este sentido, cree que cualquier acción es “necesaria”, tanto las individuales como también por parte de las instituciones catalanas que, por otro lado, no cree que hagan los suficiente para reforzar el papel del catalán. Pone como ejemplo la ley del cine aprobada en 2010. El Tribunal Constitucional rebajó la cuota del catalán del 50 al 25%, pero se lamenta que “estamos por debajo del 3%. Tenemos 22 puntos de margen por recorrer y obligar realmente a que las empresas cumplan la ley”. Escudé también recordaba el código de consumo, que también se aprobó en 2010, que dice “que todos los productos que se vendan en Cataluña tienen que estar etiquetados en catalán. Lo ha avalado el Tribunal Constitucional, pero no se hace. Se incumple la ley y de esto hace casi diez años. Las empresas lo incumplen y nadie hace nada. Se lo hemos dicho a todos los consejeros de Empresa y no lo hemos conseguido”.

Recordemos que Plataforma per la Llengua, que recibe importantes subvenciones públicas, fue objeto de polémica hace unos meses, cuando trascendió que llegó a espiar a los niños en los patios de las escuelas para saber qué idioma utilizaban. Y todo ello, sin el consentimiento de la dirección de los centros ni del Departamento de Educación de la Generalitat.