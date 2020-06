El presidente de la Camara de Comercio contra todos; ahora acusa a ERC de ser un fraude democrático

Ni un partido independentista como ERC gusta al actual presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona.Joan Canadell, desde su posición de relevancia en una institución con gran peso social, no duda en atacar duramente al partido de Oriol Junqueras. En el trasfondo se dirime la supremacía política dentro del independentismo, ya en clave electoral por unas elecciones no convocadas por Torra pero si anunciadas.Incluso una decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de Torra condenado a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia podría precipitar las elecciones a pesar que Torra haya asegurado hoy en el Parlament "no voy a convocar elecciones hasta recuperar la normalidad".

Pero el propio Torra y sus acólitos no paran de lanzar criticas hacia la postura de ERC con el Gobierno Central y el PSOE; el objetivo es claro erosionar al partido republicano, en cabeza hoy en las encuestas y ganar las elecciones catalanas para retener la presidencia. Y Joan Canadell, acérrimo seguidor de Puigdemont, colabora en las criticas hacía el partido republicano.

Así su última invectiva es a una respuesta a un twuit del histórico dirigente de Esquerra, Joan Tardá donde establecía las políticas del futuro. El ex- portavoz de ERC en el Congreso dice "tiene que ser la ciudadanía quién en las urnas decida la estrategia más adecuada para conseguir la República de Cataluña. El resto, bizantinismos". Canadell replica que las acciones de ERC son un fraude a la democracia

El mandat q teniu és per 4 anys per fer efectiva la república. No vau voler llista unitària, ni unitat estratègica, ni unitat d’acció i ara voleu de nou eleccions per decidir l’estratègia?? Això és un frau a la democracia... — Joan Canadell (@jcanadellb) June 1, 2020

El actual presidente de la Cámara de Comercio Joan Canadell acusa a España de perjudicar a Cataluña y denunció que el cierre de Nissan se produjo por la falta de proyectos para Cataluña del Gobierno Central. Esta opinión provocó que dos ex- altos cargos de Fira de Barcelona le enviaran una carta solicitando que dejara su " marrullería" debido a que estaba perjudicando a Cataluña.