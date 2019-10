El presentismo: el fenómeno de estar presencialmente en el trabajo pero ausente

Estar en el lugar de trabajo no equivale a trabajar. Lo vulgarmente conocido como "calentar la silla" recibe ahora el nombre de presentismo, definido por los expertos como el hecho de estar en el trabajo más horas de las requeridas. Este fenómeno es cada vez más evidente en las compañías españolas, llegando el 30,8% de ellas a detectar prácticas de presentismo en su plantilla, según un estudio de Adecco de 2019.

La profesora de los Estudios de Economia y Empresa de la UOC y experta en recursos humanos, Eva Riumbau, explica que "la gente lo entiende como un escaqueo del trabajo", pero aclara que "no es que no exista voluntad de trabajar", sino que los empleados están "en el trabajo más tiempo del que realmente necesitan" para desempeñar las tareas pertinentes. Riumbau hace hincapié en que "es culpa de la organización" y no de los trabajadores.



El presentismo puede hacerse visible de muchas formas: "no solo jornadas largas", también "ir al trabajo cuando estás enfermo y no pedir la baja" o "las vacaciones cuando tocan". De esta forma, los empleados trabajan más horas de las correspondientes, respondiendo a "aquello que valoran los directivos". "Estar muchas horas se convierte en una señal que un mal directivo interpreta con que el trabajador está más comprometido con la empresa", explica Riumbau.

La experta en recursos humanos subraya diversos motivos por los que el empleado alarga sus horas de trabajo, entre ellos "el miedo a no ser visto como un buen trabajador". La "mala cualidad directiva" lleva a las empresas a, según Riumbau, "medir a sus trabajadores" por "quién aguanta más horas", "en vez de por su resultado, cualidad y cantidad del trabajo".

Las consecuencias negativas de este síndrome, explica Riumbau, son múltiples: los trabajadores no descansan y de esta forma son menos productivos. La profesora argumenta que "a nadie le gusta estar haciendo ver que trabaja" y que "tener que estar más horas" trabajando "no facilita la conciliación". Todo ello conlleva más errores y accidentes de trabajo, dependiendo del sector.

Riumbau argumenta que un trabajador no puede enfrentarse a la cultura del presentismo de forma "individual" y que se requiere de una "acción colectiva" para poner el tema "sobre la mesa y buscar soluciones".