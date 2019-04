"Presentarse por el PP en Cataluña supone prácticamente la muerte civil"

El PP catalán tiene problemas para confeccionar las listas de cara a las elecciones municipales, sobre todo en la llamada Cataluña interior, feudo tradicional del independentismo. Así lo ha explicado este jueves a COPE el Secretario General de la formación, Daniel Serrano, quien también ha precisado que esta situación "no es nueva". "No es la primera vez que sucede", ha dicho, y se está detectando en los últimos ciclos electorales. El dirigente popular lo atribuye al "factor humano", no a un problema de falta de militancia ni a que "la gente no esté ilusionada o comprometida con el proyecto. "No todo el mundo está dispuesto a ir en una candidatura y pagar el precio, que es prácticamente la muerte civil por el mero hecho de ir en una candidatura del Partido Popular", relata.

Serrano, de esta forma, ha salido al paso de algunas informaciones que apuntan al descontento o al alejamiento de los militantes con la nueva dirección de Pablo Casado. En este sentido, el Secretario General del PP catalán apunta que es normal cuando se están confeccionando las listas, que "haya gente que se queda fuera", y que "intenta trasladar un malestar general que en realidad es más personal por haberse quedado fuera de esas candidaturas". Y ha dejado claro que la militancia del PP en Cataluña, en general, está muy satisfecha con Casado. Y prueba de ello es que en el Congreso Nacional, en Cataluña ganó sobradamente por encima de las otras candidaturas".

Aún así, Daniel Serrano cree que el partido podrá cubrir el 85-90% de la población catalana, prácticamente la totalidad de ciudades importantes y medianas. Aunque ha puesto como ejemplo de las dificultades para confeccionar listas a Berga, donde cree que finalmente el partido tendrá que completar la candidatura con militantes de fuera del municipio.