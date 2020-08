Cs presenta una petición de reconsideración a la Mesa para "impugnar" el pleno sobre la monarquía

El diputado del grupo parlamentario de Ciutadans (Cs) Nacho Martín Blanco ha explicado este jueves que la formación ha presentado una petición de reconsideración a la Mesa para la celebración del pleno extraordinario sobre la monarquía. En rueda de prensa, Martín Blanco ha indicado que la formación quiere "impugnar" la sesión prevista para este viernes porque no se puede debatir sobre la monarquía. Cs ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado anteriormente sobre la cuestión y ha dicho que el más "lógico", de acuerdo con las competencias autonómicas, es que el pleno "no se celebre" porque es contrario al Estatuto y a la Constitución. También ha reprochado que se haya convocado este pleno y no el que proponía su grupo sobre el sistema sanitario.

El diputado ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya solicitado la celebración de este pleno sobre la monarquía en vez de tratar la situación "dramática" que vive Cataluña con los contagios "disparados" y el sistema sanitario "al límite". Por eso, ha dicho que es una "inmoralidad" y una "indignidad" la "maniobra" del presidente Torra. Martín Blanco ha lamentado que en pandemia Torra "priorice" hablar sobre la "confrontación" con España y el "desprecio" hacia las instituciones.

El diputado de la formación liberal ha advertido que en el pasado el TC ya ha dicho que un parlamento autonómico no puede debatir sobre la forma de Estado y que no tiene la competencia para hacerlo. Ha dicho que el debate sobre la monarquía es "superfluo" y que "no puerta en ninguna parte". Por todo ello ha destacado que la formación ha presentado una petición de reconsideración en la admisión a trámite de la celebración del pleno. "Haremos todo lo posible para evitarlo", ha concretado Nacho Martín Blanco.

Además de presentar la petición de reconsideración, Nacho Martín Blanco no ha detallado si emprenderán alguna acción más en caso de que la Mesa la desestime. Tampoco ha certificado si Cs asistirá a la sesión plenaria. "Esperamos que Torrent tenga una brizna de responsabilidad y que decida que el pleno no se celebre", ha dicho en un inicio. Aun así, posteriormente, ha puesto en entredicho que el presidente del Parlamento atienda la demanda.

Así mismo, el diputado ha recordado que las instituciones no tienen amparado el derecho a la libertad de expresión porque éste, ha dicho, corresponde a la ciudadanía.

Finalmente, ha subrayado que Cs se reservará el derecho de actuar judicialmente si ven que les vulneran los derechos. "No estamos en este estadio. Ahora presentamos una reconsideración para que no se haga el debate", ha apuntado.

Sobre las propuestas de resolución que el grupo presentará al pleno habrá que emplazarán el Gobierno a personarse en la causa del 3% y acusarán a ERC de ser "cómplice" y "corresponsable" de los hechos delictivos. También apostarán para reconocer "la ejemplaridad" de Felipe VI.