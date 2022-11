Preocupación en los vecinos del barrio de Poblenou por actuaciones incívicas y amenazas de un grupo okupa

En la Calle de la Amistad, en el barrio de Poblenou, los vecinos empiezan a estar muy preocupados tras la ocupación de prácticamente todo un bloque de pisos en la esquina con Guillem de Lluria. Los okupas son una familia de etnia gitana que más allá de generar un clima de desconfianza han causado algún problema grave.



Hace tres años que están instalados en este bloque, pero los sucesos peligrosos han aumentado en los últimos meses, especialmente por las noches, donde los vecinos se quejan de fiestas con música alta, gritos y recriminan la basura que dejan por toda la vía pública. Todo ello provoca incomodidad, vecinos relatas que: "No se puede pasear más tarde de las ocho, son gente marrana, que deja todo por la calle sin importarle lo que digan los demás".



Algunos comercios también denuncian peleasen en la calle, una sitaución que no les ayuda profesionalmente, ya que asusta a los clientes. Por todo ello, se ha puesto en marcha una recogida de firmas y se ha presentado una queja al ayuntamiento.



Vecinos, que no han querido ser grabados por seguridad, han explicado que ha habido amenazas e incluso chantajes por parte de algunas personas de la familia. El episodio más grave hasta ahora ha sido el robo de cuatro tarjetas de crédito, que una vecina sufrió mientras estaba de viaje. Los Mossos d'Esquadra actuaron, pero, por ahora, no se prevé una reacción inmediata por parte del ayuntamiento o el gobierno de la Generalitat, dónde la consejería de Justicia encabezada por GemmaUbasart, que proviene del ámbito de En ComúPodem, ha fijado como línea roja facilitar los desalojos como medida para negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2023.