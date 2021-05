Preocupación en Cataluña porque el 20% de trabajadores de residencias no se ha vacunado

Nadie sabe explicar el porqué de una diferencia tan elevada de Cataluña con el resto de Comunidades Autónomas. Casi el 20% de los trabajadores de centros geriátricos y residencias no se han vacunado, un 80% si cuando en Madrid, Galicia o Castilla y León se supera con creces el 90% el personal vacunado. La lucha contra la pandemia se doblega con las vacunas que han reducido al mínimo los contagios en estos centros tan golpeados, pero no eliminará el riesgo al 100% de evitar contagios. También se ha demostrado que la vacuna reduce la carga viral y su agresividad en el organismo. Pero el riesgo cero no existe.

La portavoz de la Coordinadora de las Residencias 5+1 María José Carcelén alerta "es una cifra muy alta y preocupante. Además se añade que ahora los cribajes son mensuales y con estos porcentajes de trabajadores tenemos el terreno abonado para volver a tener una situación complicada en las residencias. De hecho ya se han producido situaciones donde un trabajador no vacunado ha contagiado a otros compañeros algunos vacunados y otros no" apostilla Carcelén.

La recién creada Plataforma Estatal de familiares de residencias, que agrupa a las principales 15 asociaciones de España, solicita "que los trabajadores no vacunados no tengan relación con los residentes. El problema más grave por esta circunstancia lo tenemos en Cataluña" apunta Paulino Campos uno de los portavoces de la Plataforma.

Así la asociación Defensor del Paciente ha presentado una denuncia a Fiscalía Superior de Cataluña por la muerte de una mujer en una residencia sin vacunar. El escrito insta al ministerio público a investigar un brote de coronavirus en un geriátrico de Girona donde trabajaban 17 empleados sin vacunar.