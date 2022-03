El PPC pide a Sánchez "que haga de presidente" y obligue a cumplir el 25% de castellano

La diputada del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "haga de presidente" y obligue al Govern cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija un 25% de castellano en las educación catalana.

Ha criticado que "en lugar de garantizar que en Cataluña se cumplan la sentencias, está mirando hacia otro lado, los ampara, y se comporta como colaborador necesario del separatismo".

Al ser preguntada por si se suman a la denuncia que ha presentado Cs contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, o si el PPC también llevará a cabo acciones judiciales, Roldán no se ha pronunciado, y ha vuelto a insistir en que "la responsabilidad del cumplimiento es del Gobierno".

"Instamos a Sánchez a que proteja los derechos de los alumnos catalanes, que haga su trabajo y que no permita que el Govern decida saltarse la sentencia y no cumplir la ley", ha añadido.

Roldán se ha mostrado especialmente crítica con el PSC. Según la diputada del PPC, los socialistas quedaron "retratados" y volvieron " a traicionar el constitucionalismo" por sumarse al pacto por la inmersión del catalán, y tacha este acuerdo de engaño y estafa.

Según considera, el acuerdo de los cuatro grupos fue "un vodevil" que pretendía dar "una solución mágica". "Todo el que no sea cumplir la sentencia no nos sirve porque el que pretende no es otra cosa que arrinconar el castellano en las aulas", ha dicho la diputada.

La portavoz ha denunciado que las familias hayan tenido que organizarse para recoger firmas a favor del cumplimiento de la sentencia, una medida, que recuerda, tiene que imponer el Gobierno.