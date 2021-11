¿Es posible vivir sin redes sociales?

A día de hoy es difícil encontrar a alguien que no tenga ninguna red social. Es el caso de Carlos Abrantes, un hombre que tiene claro que "no le interesan las vidas de los demás". Carlos cuenta que jamás le han interesado este tipo de aplicaciones: "No me atraen, creo que dan más problemas que otra cosa", dice Carlos.

Abrantes explica que lo peor de no tener redes es gestionarlo con sus hijos, que sí que usan aplicaciones como YouTube y TikTok, aunque solo los fines de semana. "El problema es que no saben de quién fiarse, si un youtuber les dice que compren algo, lo compran", expone Carlos.

Además, Carlos tiene muy claro que a los más pequeños se les debe enseñar en casa a usar las tecnologías