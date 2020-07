Posibilidad de tomar la vía legal por una falta de soluciones para los empleados que no fueron a trabajar

Los Ayuntamientos de la Conca d' Òdena han anunciado este miércoles que no descartan sumarse a la denuncia que se ha planteado sacar adelante la Unió Empresarial de l' Anoia (UEA) por la carencia de soluciones para los empleados de fuera de la Conca d' Òdena que no pudieron acceder a trabajar durante el confinamiento perimetral.

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha dicho que es una "vergüenza" y un "escándalo" que todavía no se haya resuelto la situación y cree que "se están vulnerado los derechos inalienables" de estos trabajadores. Castells ha dicho que "se tiene que encontrar una solución a este problema y, si no es así, valoraremos cuál es el siguiente paso a hacer, pero no podemos descartar nada".

En el territorio de la Conca d' Òdena, un millar de comercios afectados por el confinamiento perimetral recibirán ayudas directas de hasta 1.000 y 1.500 euros como máximo. La Generalitat, que ya había anunciado una subvención directa de 1,5 millones de euros (MEUR), ha transferido esta semana el dinero a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d' Òdena (MICOD).

La convocatoria, que se abrirá la próxima semana, incluye el caso de los negocios que tuvieron que cerrar por el estado de alarma al no ser esenciales y los que, a pesar de serlo, tuvieron una bajada de ingresos de como mínimo un 70%. La medida quiere reactivar la economía en los siete municipios de la zona, especialmente castigada por la pandemia. Se prevé que cobren a partir de la segunda quincena de septiembre.