La posconvergencia hinca la rodilla y se rinde a Puigdemont

La posconvergencia baja los brazos y pide pacto a Puigdemont. David Bonvehí, el presidente del PDeCAT ha asegurado que su formación concurrirá a las elecciones "de una forma u otra", aunque deja caer que preferiblemente lo harán con Junts perCatalunya, si se alcanza un acuerdo. De esta manera Bonvehí, hincando la rodilla, intenta suturar la herida provocada por el ex-presidente al inscribir, su círculo de fieles, la marca JuntsXCat al margen del PDeCAT. El presidente postconvergente se ha mostrado conciliador, no ha cerrado la puerta a una integración siempre "que lo que nosotros representamos esté presente en las elecciones". Es decir, si se respeta el discurso ideológico centrista de la posconvergencia y su "modelo de país". De esta manera el PDeCAT intenta reivindicarse como el partido relevante que otrora fue dentro de la escena independentista.

También ha admitido su "decepción personal" con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y con el presidente de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, porque considera que han incumplido los acuerdos de la negociación. Se ha quejado de la maniobra de los fieles a Puigdemont para hacerse con el control del partido Junts per Catalunya. "Confío en que se respete lo escrito, lo acordado, Junts per Catalunya solo se puede activar si el PDECat da su visto bueno", ha añadido, si bien ha añadido que espera que ello no distorsione las negociaciones en marcha.

Bonvheí no descarta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el resto de actores del espacio político de JxCat siempre que se garantice el futuro de la formación y quede definido su modelo de sociedad.

"Como PDeCAT tenemos un proyecto, un modelo de país, de sociedad, una manera de hacer, de ser, y esta manera de hacer y ser, esta forma en la que todos nos conocen, lo reivindicamos y creemos que tenemos que estar, de una forma u otra, en las próximas elecciones al Parlament", ha explicado en rueda de prensa tras la reunión que mantuvo el lunes la dirección del partido. Por todo ello ha dejado en manos de los asociados del PDECat la decisión final "dejando de lado los intereses personales y los elementos que pueden distorsionar"