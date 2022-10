La portavoz de Cs, Luz Guillarte, renuncia a su acta de concejal en Barcelona y a ser candidata a la Alcaldía

La hasta ahora presidenta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha presentado este lunes su renuncia al acta de concejal y a ser candidata a las elecciones municipales de 2023 para optar a la Alcaldía. Lo ha anunciado en una comparecencia después de que el pasado jueves el portavoz del grupo, Paco Sierra, y la concejal Noemí Martín, presentaran un escrito al para reconfigurar el grupo y que Guilarte no fuera la presidenta, una decisión que Secretaría avaló.

Sierra quería dar un impulso al grupo y cesar al coordinador, una postura sobre la que Guilarte mostró su "rotunda negativa" al verse alejada del cargo, que ocuparía Sierra, con Martín de portavoz.

La anterior concejal se ha negado a renegociar conforme al funcionamiento propuesto por Sierra y Martín y ha tildado la situaciçom de "una trama" en contra de sus compañeros y del partido.



"La trama tenía como objetivo último dinamitar el trabajo realizado por todos, por lo que no es posible que bajo estas condiciones yo pueda seguir al frente de este proyecto ni encabezar una candidatura electoral", ha anunciado en su comparecencia.



Sin nombrarlos directamente, Guilarte ha criticado que Sierra y Martín acordaron su destitución "como represalia" por no sumarse a dicha trama que asegura que estaba organizada desde hace meses. También ha recriminado que Sierra y Martín dieran explicaciones de forma precipitada, según ella, después de que el partido abriera un expediente de expulsión a Sierra al haber registrado el escrito para redistribuir el grupo: "La verdad no necesita urgencia y los actos de cada uno hablan por sí mismos".

A pesar de confirmar que seguirá en el partido, no ha escondido su disgusto con la situación: "No todo vale en política. No todos los políticos son iguales. Yo elijo conservar mi libertad y dignidad", ha afirmado.



Guilarte fue la número dos en la lista conjunta de Barcelona pel Canvi-Ciutadans que lideraba el exprimer ministro francés Manuel Valls en 2019 y con la ruptura de la coalición se erigió líder del partido en el consistorio con un grupo de cuatro concejales que más tarde se quedó en tres con la marcha de Marilén Barceló.