¿Por qué Torra está gestionando el coronavirus en Cataluña si está inhabilitado?

Quim Torra cumplirá dos años al frente de la Generalitat de Cataluña este jueves 14 de mayo. Una fecha que, a buen seguro, habría sido algo más señalada sin coronavirus de por medio. Pero que, a pesar de todo, ahí está, a merced del simbolismo que se le quiera dar. Y, sobre todo, entre unas incógnitas mayúsculas. Estas se encuentran a la altura, en lo político, de las dudas que genera la crisis sanitaria.

¿Acabará Torra su mandato?¿Cuándo habrá elecciones en la Comunidad Autónoma que preside?Todas las posibles respuestas conducen a un mismo asunto: la inhabilitación del president por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tuvo lugar a finales de 2019.

Por qué fue ‘inhabilitado’ Torra

Un delito de desobediencia fue la causa de todo. En concreto, se condenó al presidente de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por no retirar ni esteladas ni lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat. Algo que le solicitó en su momento la Junta Electoral Central, sin que Torra aceptase ni esa orden ni la posterior condena de inhabilitación.

La situación legal de Torra

A día de hoy, es el presidente de Cataluña. Y parece que su voluntad es mantenerse en el cargo un tiempo. No obstante, Torra no las tiene todas consigo. La sentencia de inhabilitación que le condenó no es firme y, lo que es más importante, está recurrida al Tribunal Supremo.

En el caso de que esta última institución condenase finalmente al presidente catalán, no habría vuelta atrás para él: tendría que dejar su cargo y cederle la presidencia al actual vicepresidente, Pere Aragonès. Quien, merece la pena recordarlo, pertenece a ERC. Socio de un Gobierno en el que cada vez hay menos feeling con Junts Per Catalunya.

El dilema de las elecciones

Si Torra es inhabilitado de forma efectiva por el Supremo, no podrá convocar elecciones. A menos que lo haya hecho antes, claro. De ahí que ERC, PSC y comunes hayan exigido al president que ponga ya fecha para los comicios, antes de que el Alto Tribunal entre en juego.

El adelanto electoral está sobre la mesa, pero el máximo responsable de la Generalitat prefiere que sea el Supremo, y no él mismo, quien marque el devenir futuro de los acontecimientos. A pesar de que la oposición y algunos miembros del Govern opinan, con rotundidad, lo contrario.

La resolución del Supremo

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo llegará, aunque ya hay algunas previsiones al respecto. Por un lado, el consejero de Interior catalán, Miquel Buch, afirmó que el Supremo se manifestará en el segundo semestre del año. Por otro, en ERC confían en que haya una decisión antes del verano.

Entre el Supremo, las elecciones y todo lo demás (el coronavirus en Cataluña, la paralización de la mesa de diálogo con el Gobierno español o una coalición de Gobierno menos sólida que antaño, entre otros temas), llegará ese segundo aniversario de Torra al frente de la Generalitat. A día de hoy, aventurarse a pensar en un tercero parece, cuanto menos, arriesgado.