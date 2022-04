La Policía Nacional alerta de una estafa por WhatsApp que simula ser un hijo para pedir dinero a mujeres

"Mamá, este es mi número nuevo, se me ha roto el otro móvil y necesito un favor". Así son los primeros mensajes de los estafadores, que alegan no poder comunicarse con sus madres con su teléfono habitual por problemas en su terminal y no poder recibir llamadas. Los estafadores contactan con mujeres y les solicitan dinero urgente haciéndoles creer que hablan con sus hijos.

Una vez que se ha iniciado el contacto, el estafador lanza el anzuelo a la víctimapara conseguir su objetivo "¿Me puedes hacer una transferencia para pagar una cosa, que no tengo la tarjeta a mano?".

Cuando las mujeres logran contactar con sus verdaderos familiares, se dan cuenta de que han sido engañadas y la transferencia ya no puede anularse.

La Policía ha detectado en las últimas semanas estafas de este tipo en todo el país. Sus autores han conseguido defraudar cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 26.000 euros.