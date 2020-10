La Policía denuncia a 25 personas por una fiesta de Halloween en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado este sábado una fiesta de Halloween no autorizada, por la que ha denunciado a 25 personas y en la que ha intervenido sustancias estupefacientes.

El suceso ha tenido lugar en un local situado en la calle de Venezuela, en el distrito barcelonés de Sant Martí, donde, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Urbana, se estaba celebrando una fiesta de Halloween con 30 personas entre asistentes y organizadores.

La policía ha levantado acta de inspección con una denuncia por ejercer actividad sin licencia en el local y ha tramitado 21 denuncias por no usar mascarillas, así como otras tantas por no cumplir las distancias de seguridad y 21 más por celebración de reuniones no permitidas como consecuencia de la pandemia.

Ha formulado también dos denuncias por apertura de locales y nueve más por drogas. La Guardia Urbana, asimismo, ha intervenido droga y equipos de música.