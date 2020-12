La polémica por el uso del español llega a Abacus: pide datos de una trabajadora que usó catalán y castellano

Vuelven a arder las redes sociales en esta ocasión porque Abacus, que es una cooperativa que se dedica a la venta de material escolar, pidió a una tuitera que le diera más datos sobre una cajera que trabaja en una de sus tiendas. Y es que la tuitera denunció en redes que esta trabajadora le había atendido en castellano y catalán. En un mensaje en Twitter, la usuaria @aida_tarrago, decía: “sinceramente me choca que en un lugar como Abacus, la cajera se me dirija en castellano de entrada, tengamos toda la conversación en catalán y una vez he pagado me vuelva a decir: tome su tiquet, muchas gracias. Abacus, sabes? No lo sé, como socios de hace más de 40 años me entristece…”.

Y no tardó Abacus en responder asegurando que les “sabía mal” la situación que ella les describía y dejaba claro que “por nuestro compromiso con el país, la cultura y la educación nuestra lengua de comunicación primaria es el catalán. ¿Serías tan amable de indicarlos la tienda en la que has estado?”

Hola, Aïda. Ens sap greu la situació que ens descrius. Ja saps que pel nostre compromís amb el país, la cultura i l'educació la nostra llengua de comunicació primària és el català. Series tan amable d'indicar-nos a quina botiga ha estat, si us plau? — Abacus cooperativa (@AbacusCoop) December 22, 2020

Una pregunta que indignó a otros usuarios de Twitter al pretender que se señalara a la trabajadora cuando había utilizado las dos lenguas. Algunos aseguraban que iban “a evitar comprar ahí”, otros consideraban la actitud de Abacus “impresentable”, “vergonzosa” o que “rozaba el límite del delito”. Lo cierto, es que, ante esta presión, la cooperativa tuvo que salir al paso y matizar el mensaje anterior. En un nuevo tuit dejó claro que “ante una queja, siempre pedimos más información para entender el contexto, pero en ningún caso para sancionar a ningún trabajador”.

Aclariment en relació a l’opinió expressada per una sòcia envers a l’idioma en que ha estat atesa: Davant una queixa, sempre demanem més informació per entendre el context, però en cap cas per sancionar cap treballador (1/2). — Abacus cooperativa (@AbacusCoop) December 22, 2020

Y añadía: “Nuestra lengua vehicular es el catalán pero en ningún caso se penaliza ni se excluye el uso del castellano u otras lenguas, que representan todas las realidades de nuestro territorio”.