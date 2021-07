Una consejera de Colau enfada a los habitantes de Lleida al hablar de ellos como la "Catalunya profunda"

Irritación entre los internautas de las redes sociales con la responsable de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Sílvia Casorrán. La consejera de los comunes publicó esta semana varias fotografias donde se la veía posando encima de un bloque de paja, en medio de un campo de Lleida. Unas publicaciones cuyo pie de foto es el siguiente:

"Hoy he ido a la Catalunya profunda a hacer un estudio de mercado sobre productos innovadores para sustituir los famosos bloques de hormigón. Los he probado en todas las posiciones y, incluso saltando, ¡son comodísimos! ¿Qué os parecen? ¡Los tenemos que bautizar!"

El hecho que catalogara Lleida como "Catalunya profunda" no ha sentado bien entre los usuarios, que se lo han tomado como una ironía despectiva. Pero lo que más ha indignado en las redes ha sido su comparación entre los bloques de paja con los muros de hormigón, haciendo (aparentemente) humor de ello. Cabe recordar que en diciembre de 2020 un joven de 28 años murió en la calle Balmes de Barcelona al impactar con su moto en uno de los bloques de hormigón "New Jersey" que hay por la ciudad.

Los bloques "New Jersey" tenían la función de proteger temporalmente las terrazas de Barcelona del tráfico rodado hasta que no se encontrara un prototipo definitivio para ello. Un prototipo que parece que va llegando, y que se está implementando poco a poco en la ciudad, sustituyendo a los bloques de hormigon.

Ante esto, con el comentario que la consejera hizo en su perfil de Instagram, muchos usuarios se han tomado sus palabras como una burla a la muerte del joven. Por su parte, Sílvia Casorrán, se ha limitado a responder a algunas críticas, insinuando que su publicación era púramente humor.

Un humorista supremacista decideix qui fa humor i qui parla seriosament?

Et podries haver dignat a dirigir-te a mi i preguntar-me directament, si tenies dubtes.

Però no, l'humorista (a prop d'alguns parodistes) decideix per si sol qui és el bo i qui la dolenta de la pel.lícula. https://t.co/Fd8FbuTbz1