“No podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población"

La familia de Canet acosada por haber conseguido más educación en castellano para su hijo, ha hecho pública una carta, en la que se mezcla el uso del catalán y el castellano, y en la que hay palabras muy duras contra el gobierno catalán en general, y en particular contra el consejero de Educación, Josep González-Cambray, a quien acusan de “atizar sentimientos de odio entre la población”.

En la carta, titulada “Stand up for your rights” , una frase del cantante Bob Marley "Levántate por tus derechos", la familia explica los motivos por los que decidió dar el paso y reclamar ante el TSJC más asignaturas en castellano. Lamentan que por ello, y tras conocerse la sentencia, hayan recibido intimidaciones, amenazas, y también que los hayan señalado, pero piden “serenidad” y también que se respete la convivencia. De ahí que no apoyen ninguna manifestación que tenga que ver con su caso. También hacen un llamamiento a alzar la voz: “Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más. Lo que nos decís en privado hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe (desde luego nosotros tampoco), ¡queremos ser padres!, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos” .

Y al resto de padres de la escuela les dejan claro que en ningún caso “estamos en contra del catalán”, sino que simplemente quiere que se normalice la presencia del castellano en el ámbito educativo. La familia, por otro lado, tiene buenas palabras para la tutora del menor a la que califican como “magnífica profesional” y de la que destacan su “buena predisposición” con su hijo y con el resto de alumnos de la clase.

Sí se muestran mucho más críticos con el gobierno catalán a quien acusan de “mentir” por asegurar que “el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística. Esto es falso. Los Tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa nostra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡Qué no os engañen!)”, concluyen. Y especialmente duros son el consejero de Educación, Josep González-Cambray, a quien acusan de atizar sentimientos de odio: “¿Por qué ha venido a la escuela de Canet a protestar por la interlocutoria y lo ha hecho ahora y no en los casos de otros padres? ¿Quiere calentar el ambiente para las protestas? No podemos darle las gracias por atizar sentimientos de odio entre la población porque nuestra familia está sufriendo”.

Una carta que concluye con este mensaje: “hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad. Como decía Bob, 'Stand up for your rights'”.