El pleno de investidura de Pere Aragonès será el viernes a partir de las 10 horas

Ya hay DIa D y Hora H. El pleno de investidura para elegir al nuevo presidente de la Generalitat comenzará este viernes 26 a las 10.00 horas y se celebrará en el Auditorio del Parlament, en lugar de en el hemiciclo como es tradicional. Este cambio de escenario se realiza para garantizar las medidas de seguridad ante el coronavirus, como ya ocurrió con la sesión de constitución de la legislatura. La decisión ha sido tomada este martes por la Mesa del Parlament, aunque todavía se desconoce qué candidato se someterá a este debate de investidura.

Será la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, quien el jueves proponga a un candidato para la investidura tras la ronda de consultas que ha comenzado este martes con los grupos. Sobre la mesa hay dos nombres que han postulado su candidatura: el socialista Salvador Illa, que a priori no cuenta con los apoyos suficientes para ser presidente, y el republicano Pere Aragonès, que podría ser investido con los votos de Junts y la CUP, aunque todavía no han cerrado un acuerdo definitivo.

El proceso del pleno comenzará con la intervención del candidato a la investidura, y después hablarán los grupos de mayor a menor, dejando para el final el partido del candidato. El presidenciable contestará a los grupos conjuntamente o por separado, y en función de cómo lo haga el pleno se alargará más o menos, y si contesta uno a uno a las formaciones la votación podría comenzar sobre las 19.30 horas.

SE ALQUILARÁN SILLAS

En el Auditorio habrá una primera fila reservada para los consellers en funciones y los grupos podrán repartir a sus diputados como quieran y no por orden alfabético. Como se prevé un pleno largo, los grupos han solicitado que los presidentes y portavoces de cada formación puedan tener una silla con mesa para poder tomar anotaciones durante los discursos. Para ello, el Parlament alquilará este tipo de sillas aunque se desconoce si estará el diputado de Junts Lluís Puig, que reside en Bruselas, y que no ha pedido delegar el voto, aunque podría hacerlo en los próximos días y la Mesa debería reunirse para decidir si lo acepta o no.

QUEJAS DE VOX

En la Mesa también se han abordado dos quejas de Vox: una por la decisión de no permitir que los partidos que no tienen representación en este órgano puedan participar en él como oyentes, como ocurrió en las dos legislaturas anteriores, y otra por el acuerdo de que los despachos de la formación de Ignacio Garriga se sitúen en el desván del Parlament.

Sobre la primera, la Mesa contestará a Vox que el reglamento contempla no invitar a las formaciones sin representación en el órgano rector de la Cámara, y sobre el reparto de despachos, las fuentes parlamentarias han argumentado que en otras legislaturas ya ha habido partidos que han ocupado ese espacio y que se trata de un acuerdo que ha alcanzado una mayoría para distribuir los despachos según la representatividad de cada partido y teniendo en cuenta la situación sanitaria.