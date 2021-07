La Plaza Reial de Barcelona acoge 4 meses de actividades culturales, deportivas y familiares

La iniciativa La Real nos Mueve! acoge actividades culturales, deportivas y familiares en la plaza Real de Barcelona desde este mes de julio hasta octubre. El público podrá disfrutar de actividades para todos los públicos de manera gratuita adquiriendo las entradas a través de la web lareial.com. En rueda de prensa, Víctor Arrese, portavoz de la Asociación de Amigos y Comerciantes de la plaza Real, destacó que la iniciativa quiere ayudar a revitalizar la plaza Real después de este difícil año de pandemia. "Queremos que el ciudadano vuelva a disfrutar de esta mágica plaza", ha remarcado.



Los conciertos de The Saint 3, To Wit y un maratón de piano de 10 horas por parte de la asociación Maria Canals fueron los encargados de abrir el programa la semana pasada. Asimismo, la programación incluye artistas de diferentes disciplinas, que van del jazz, la rumba, pasando por la salsa y el flamenco. Andreu Martínez, Crisbu, Old Fashioned, Daphne, Ganz y Perico Sambeat son algunos de los artistas que pasarán por esta plaza.



Para los más pequeños, los domingos por la mañana, se han organizado diferentes tipos de actividades infantiles, como los cuenta cuentos de Rubén Martínez y la compañía Tip Tap, los espectáculos de magia de Felix Brunet, animaciones musicales de la mano de la compañía farsantes y los títeres de la compañía Sebastià Vergés. También habrá jornadas deportivas los sábados por la mañana con clases impartidas por reconocidos expertos de yoga, pilates, zumba, CrossFit y GAP.

Homenaje a Jose Pérez Ocaña



Arrese ha anunciado que el sábado 18 de septiembre se hará un homenaje al pintor y artista Jose Pérez Ocaña, con motivo del 38º aniversario de su muerte, con un espectáculo musical. Un programa festivo que cuenta con la colaboración de BAUHAUS y Nutrisport, con el fin de llenar de nuevo la plaza Real de gozo y hacer de este un espacio de cultura y ocio para el ciudadano.



"Nuestro propósito es que el ciudadano de Barcelona y del Área Metropolitana se sienta atraído de nuevo por este emblema de la ciudad y lo recupere para sus momentos de ocio", añadió Arrese.



Por su parte, la concejala de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín, ha puesto de relieve "el valor simbólico de la plaza Real para la ciudad, una plaza que tiene una característica de la que pocos espacios del centro de la ciudad pueden presumir, a pesar de la fuerte presencia de los turistas hasta el estallido de la pandemia, la plaza Real ha sabido mantener la identidad de sus bares y restaurantes y de sus tiendas ".