Plataforma per la Llengua insiste con el catalán, hasta con los Reyes Magos

Como cada año, la Plataforma per la Llengua ha distribuido un modelo de cartas para escribir a los Reyes Magos en las que, como no, se pide “poder jugar en catalán”. No es la primera vez que lo hace, el implicar a los más pequeños en sus reivindicaciones para imponer el catalán en todos los ámbitos.

Y no es la única recomendación que esta entidad da de cara a las fechas navideñas para hacer las compras. Así, por ejemplo, aconsejan llevar la aplicación de la plataforma con la que se puede saber qué “tiendas de juguetes atienden catalán y venden productos etiquetados en esta lengua”, también “qué supermercados son lingüísticamente responsables” o “cual es aquel restaurante que tiene la carta en catalán”. Y dentro de este ámbito destaca el proyecto “El segell” (el sello), que es un distintivo que certifica que el producto que lo lleva es “lingüísticamente responsable”.

Y como no, tampoco falta una recomendación ara el cava: un “Cava per la Llengua y sé solidario con el catalán! Contribuye a promover la lengua con este espumoso”, dicen en un tuit reciente:

�� Ja tens el #cava per aquestes festes? Brinda amb el Cava per la Llengua i sigues solidari amb el català!



�� Contribueix a promoure la llengua amb aquest escumós de @BSumarroca. De venda exclusiva a @bonpreuesclat.



Descobreix-lo! �� https://t.co/vAkcsXZyJa#CavaPerLaLlenguapic.twitter.com/76QmHU9TQk — Plataforma per la Llengua�� (@llenguacat) December 21, 2020

Y es que Plataforma per la Llengua está intensificando estas campañas porque consideran que el catalán está en un estado de “emergencia lingüística”. Como prueba, dicen, es que “sólo el 14% de las conversaciones son en catalán”, en relación al uso de esta lengua en los patios de las escuelas e institutos de las zonas urbanas de Cataluña. Y según estudios impulsados por la entidad, el 19,6% de la población de Barcelona de entre 15 y 29 años tiene el catalán como lengua habitual”.