Plataforma per la Llengua critica que TV3 no subtitulés l'entrevista a Carrizosa

Plataforma per la Llengua ha criticado a través de Twitter que TV3 no subtitulara en catalán las respuestas en castellano del presidente de Cs en el Parlamento, Carlos Carrizosa, en la entrevista de este martes por la noche. "Los espectadores que no saben castellano, como muchos catalanes del norte, no pueden seguir qué dice el jefe de la oposición. Paremos la castellanización de TV3", añade la plataforma.

Un mensaje que ha sido replicado por el diputado del PSC en el Congreso y primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña, Arnau Ramírez, con contundencia: "Sois lo mismo que Vox". Y Plataforma per la Llengua ha respondido pidiendo una "rectificación inmediata".

"Equipararnos con un partido de extrema derecha es insultar la trayectoria demócrata y catalanista de tu partido, el PSC, los catalanoparlantes que han sufrido y sufrimos la represión lingüística y a nuestros más de 21.000 socios", ha añadido la plataforma.