La plataforma 3 de Octubre quiere rodear el TSJC para commemorar los tres años de la huelga general

El próximo sábado tres de octubre, la plataforma 3-O ha planificado rodear el Tribunal Superior de Justicia Catalana para conmemorar el tercer aniversario de la huelga general en Catalunya. Ayer celebraron un primer acto delante de la antigua sede de Economia, en Rambla Catalunya con Gran Vía. Unas cien personas portando esteladas y pancartas de apoyo a los políticos encarcelados rememoraron los hechos del 20 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil entró en diferentes sedes de la Generalitat y hubo concentraciones ciudadanas.

Antonio Baños, miembro de la dirección de ANC, manifestó su ''tristeza'', ya que hace tres años de los hechos y los políticos independentistas siguen encarcelados, así como miembros del CDR que siguen imputados en la llamada 'operación Judas'. ''La represión empezó el veinte de septiembre y no ha parado. Lo que necesitamos ahora es orden, calma y determinación para combatir este estado demofóbico'', añadió.

Por otra parte, Meritxell Llorente, de la Asamblea en Defensa de las Instituciones Catalanas (ADIC), afirmó que ''el 155 continúa vigente''. Llorente habló de la situación del coronavirus y cree que el presidente del Gobierno Central ha aprovechado la situación de alarma para tomar el control de la sanidad catalana. Declaró también que siguen las persecuciones a cargos electos europeos, persecución de periodistas, actores y activistas, control del gasto público, presión en las relaciones internacionales y leyes y resoluciones suspendidas. Des de Òmnium, Xavier Antich ha acusado al estado español de ''construir el relato falso de la violencia'' y cree que el 20-S sólo se practicó el derecho a la manifestación.

Jordi Pessarrodona fue el encargado de cerrar el acto, justo el día antes de ir a declarar por un delito de desobediencia grave por no impedir la votación del uno de octubre, cuando era concejal de Esquerra Republicana en Sant Joan de Vilatorrada. Fue ovacionado por la multitud concentrada a gritos de ''no estás solo'', después de declarar que no se defendería.