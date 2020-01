La plataforma d'afectats per la zona de baixes emissions presentarà un recurs davant el TSJC

La Zona de Baixes Emissions ,que va entrar en vigor el primer de gener de 2020 a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana no ha fet content a tothom. Ja ha sorgit la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatories. Aquest col.lectiu d'afectats per la ZBE presentarà un recurs contrenciós davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Un fet que ha anunciat aquest matí a Herrera Cope Catalunya i Andorra, Mònica Xufré ,vicepresidenta de la Plataforma de Baixes Emissions.

La portaveu ha acusat a l'ajuntament de Barcelona de no voler negociar en cap moment l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions.D'altra banda, el Gremi de Tallers de Barcelona tambè ha demanat una solució dialogada amb el consistori barceloni perquè a partir de 1 d'abril començaran a imposarse les sancions.

