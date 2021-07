La plantilla de Barcelona Activa se moviliza contra la decisión de prescindir de un centenar de empleados

La plantilla de Barcelona Activa se ha concentrado este viernes en la plaza SantJaume de Barcelona contra la decisión de prescindir de un centenar de orientadores, coincidiendo con la llegada en sede municipal de los participantes en el último pleno del Ayuntamiento de Barcelona antes de las vacaciones. La agenda pública de desarrollo económico no renovará los contratos de 102 empleados que ejecutan los programas ocupacionales a medida que finalicen. Ante esta situación, los sindicatos han reclamado reconocer a los trabajadores temporales como personal estructural, detener las externalizaciones de servicios y destituir el director general de Barcelona Activa, Félix Ortega. Los sindicatos añaden 50 trabajadores al total de afectados, contando las personas inscritas en una bolsa de trabajo que actualmente esperaban para incorporarse en los distintos proyectos.



Los primeros tres contratos vinculados al Programa 30 Plus finalizaban este jueves, y el 30 de julio acababan 10 más, implicados en el desarrollo de Proyectos Singulares. A lo largo de los próximos meses, la agencia pública prevé hacer lo mismo con los 27 contratos de trabajadores en el Programa Trabajo en los Barrios y con la resta de contratos vinculados a políticas activas de ocupación hasta llegar a los 102 contratos por obra y servicio que actualmente están en curso.



La actuación supone reducir un 22% la plantilla total de Barcelona Activa y "un porcentaje aún mucho más elevado si consideramos solo el personal específicamente dedicado al desarrollo de las políticas activas de ocupación", según el Colectivo Ronda. La entidad argumenta el recorte de plantilla ante la "imposibilidad de contratar" con contratos de obra y servicio, en los cuales ahora no puede optar debido a que "varias resoluciones judiciales" han dictaminado que las políticas activas de ocupación son consideradas actividad permanente de la entidad.



En paralelo, asegura que tampoco puede hacer contrataciones indefinidas porque la Ley de Presupuestos del Estado "fija limitaciones" a este tipo de relaciones laborales para "garantizar la estabilidad presupuestaria".



Barcelona Activa admite que la situación es "compleja" y explica que "hace tiempo" que trabaja con las administraciones competentes en materia de políticas activas de ocupación para "dar forma a un nuevo modelo con menos temporalidad y mayor estabilidad para el personal prestador de estos servicios".