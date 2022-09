Plaja sobre las diferencias entre ERC y Junts sobre la manifestación de la ANC: "No pasa nada"

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha reconocido este martes que las "diferencias" entre ERC y Junts sobre la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por la Diada son "una evidencia", però lo ha considerado normal en un ejecutivo de coalición: "No pasa nada. Pasa y pasará en otros temas", ha indicado tras la reunión del Consell Executiu. Mientras que los republicanos han marcado distancias con la convocatoria al considerar que "es contra los partidos y no contra el Estado", en palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, desde Junts se han dado prisa para confirmar la asistencia del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, y de diversos consellers.

Plaja ha subrayado que "el Govern estará en la manifestación", aunque no ha querido aclarar si habrá algún conseller de ERC, y se ha mostrado confiada en que sea una "mobilización masiva". Asimismo, ha replicado a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, que la semana pasada dudó del compromiso de Aragonès con la independencia por el hecho de no asistir a la marcha de Barcelona: "La implicación de presidente en el proyecto independentista no está en duda, no se puede cuestionar", ha dicho.

Sobre las divergencias dentro del Govern, ha hecho un llamamiento a hacer "un esfuerzo para amplificar los puntos de entendimiento" entre todos los independentistas. "El objetivo último e incuestionable es trabajar para hacer posible la independencia", ha dicho, a pesar de las divergencias entre partidos sobre cómo conseguirlo.