Pistas y hoteles cerrados en el Pirineo en un puente de la Purísima completamente atípico por Covid-19

El Pirineo se prepara por un puente de la Purísima atípico al que estamos acostumbrados en los últimos años. Y es que estas fechas suponen, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el disparo de salida oficial a la campaña de esquí, pero este año no podrá ser por las restricciones para frenar la pandemia del Covid-19. Las estaciones catalanas ya han anunciado que no abrirán hasta el 9 de diciembre y por este motivo, la mayoría de hoteles tampoco abrirán porque no hay reservas. Mientras tanto, desde Andorra y también las estaciones norte catalanas de la Alta Cerdaña y el Capcir reclaman unanimidad en la apertura del esquí para no generar más movilidad transfronteriza. El sector se ha visto obligado a poner las esperanzas de negocio en la campaña de Navidad.

Los hoteleros del Pirineo han visto como las reservas para el puente de la Purísima no han llegado y muchos han optado por no abrir porque no les salen los números. La movilidad reducida no ha ayudado a incentivar las reservas de última hora con las que algunos negocios confiaban. El responsable del Hotel Pessets de Sort, Ramon Aytés, cree este puente solo subirán el Pirineo quienes tienen segundas residencias. Lo que sí han notado los hoteles es que las reservas se están "animando" para las fiestas de Navidad. Por ello, Aytés ha alertado de que si se pierde la campaña de Navidad, el sector no facturaría el 90% de todo el invierno, por lo que consideró "necesario" que las estaciones de esquí abran.

Otros negocios vinculados al esquí, como son las tiendas de venta y alquiler de material, han visto como sus ingresos también han caído drásticamente. Jordi Farreny, de la tienda Saorte de Sort asegura que la facturación de noviembre le ha bajado un 40%, en un mes que el sector asimila a "agosto del turismo de nieve". Él también es organizador de carreras oficiales de esquí en Espot y lamentó que si no se puede esquiar será "la ruina" para todos los montañeros.

"Esperábamos levantar el ERTE este viernes"

El director de Altitud Extrem, Xavi Fanlo, empresa que ofrece servicios de esquí de montaña y raquetas de nieve en el Parque de Aventura de La Molina (Cerdanya), reconoce que vive la situación con "preocupación". "Estamos en ERTE desde octubre y esperábamos levantarlo este viernes", explica. También asegura que sus ocho trabajadores están pendientes y hay "nerviosismo" porque todo el mundo "quiere y necesita trabajar". Además, detalla que, en un año normal, la plantilla llegaría a la quincena de personas al principio de la temporada. Fanlo es el único que no se encuentra en ERTE y desde hace diez días ha podido comenzar a prestar alguno de los servicios de la empresa.

Pérdidas de 100 MEUR en las estaciones norte catalanas

Mientras, el hecho de que las estaciones de esquí situadas en la Alta Cerdaña y el Capcir no puedan abrir hasta mediados de enero comportará unas pérdidas de casi 100 millones de euros, sumando el impacto económico que causa a las pistas y el de actividades vinculadas como el comercio, la restauración y la hostelería. Según explicó el director de la oficina de turismo de Les Angles, Antonio Martin, el único punto fuerte de la temporada que les queda es el de la semana blanca de febrero, ya que pierden tanto el puente de la Constitución como las fiestas de Navidad.

Martin reconoció que los "duele" que las estaciones puedan abrir a partir del 9 de diciembre y temen que haya amantes del deporte blanco de este lado del Pirineo que opten por cruzar la frontera. "Son clientes que pasarán ante nosotros con los esquís en el coche y pasarán de largo" afirmó, detallando que el gobierno francés ha dicho que los que lo hagan deberán hacer una cuarentena al regresar al país. En este sentido, cree que habría que unificar una fecha de apertura a escala europea, pero se muestra resignado ante la posibilidad de que esto no sea así.

Andorra aún no sabe cuando abrirán

Por su parte, el gobierno de Andorra no ha tomado aún una decisión sobre la fecha de apertura de las estaciones de esquí. El ministro portavoz de Principado, Eric Jover, ha explicado que los contactos con los países vecinos y el sector de la nieve son "muy intensos". También ha reconocido que la temporada de invierno es un elemento "importante" tanto para el tejido económico del país como por la movilidad que se genera y que Andorra también está presente en la actividad diplomática donde se está hablando de esta cuestión. Segun el departamento de Estadística andorrano, las cifras de contrataciones de temporeros hasta el 24 de noviembre han caído un 74,8% en relación con las pistas de esquí. La movilidad entre Cataluña y el Principado no se podría recuperar hasta el tramo tres de la desescalada, previsiblemente a partir del 21 de diciembre. Sin embargo, se está trabajando en ver si es posible adelantarla asimilando los residentes andorranos los vecinos del Alt Urgell.

El presidente de FGC, Ricard Font, ha dicho con respecto a la planificación de las aperturas en Francia, Italia o Alemania que cada zona tiene sus particularidades. "La aproximación que hacen Merkel o Macron respecto la situación del esquí pasa por la movilidad" y las actividades complementarias y no del esquí. Fuente dice que no han hablado con representantes de estos países ni tampoco de Andorra ni Aragón.

En el Ripollès, muy pendientes de los visitantes barceloneses

Las estaciones de esquí de Girona, Vallter 2000 y Vall de Núria, se resignan a empezar la temporada más allá del puente de la Constitución a pesar de tener espesores de nieve importantes. Han recibido el anuncio de apertura a partir del 9 de diciembre sin euforia y son conscientes de que la masa importante de visitantes, sobre todo los de Barcelona, ​​ya no llegará hasta Navidad. "Si no vienen las escuelas, no suelen venir particulares entre semana", afirma la directora de la Escuela de Esquí Nuria, Nuria Río. Actualmente no tienen ninguna reserva para este mes y en enero está "todo en el aire" y muy pendientes de la pandemia. El fin de semana, tampoco creen que haya una gran afluencia de público comarcal.

A pesar de las incertidumbres, tienen una plantilla de una veintena de trabajadores pendientes del inicio de temporada para dar servicio lo antes posible. No han hecho un ERTE porque desde marzo ya los enganchó casi cerrando la temporada. Estos meses han tirado de ahorros y desean poder tener una temporada con "continuidad".

Una apertura "progresiva" y con responsabilidad

FGC subraya que no abrir este fin de semana ni el 7 y 8 de diciembre es un ejercicio de "responsabilidad" y que hay que hacer una "apertura progresiva" con visitantes de todo el territorio entre semana y comarcal desde viernes a domingo. Ricard Font apunta que la pandemia obliga a hacer una buena gestión de la afluencia de visitantes y evitar el mínimo de colas posibles. "Esto es lo que nos preocupa", remarca y también recuerda que el esquí es una actividad al aire libre donde no tienes limitaciones de Covid.

Solo un 15% de venta anticipada de forfaits respecto a la temporada pasada

En cuanto a la venta anticipada de forfaits, la cifra es muy pequeña - un 15% respecto a la temporada pasada - dada la incertidumbre del momento. Un hecho que tampoco inquieta FGC porque lo que quieren es dar un buen arranque y con plenas garantías. Prevén que este año habrá más demanda por días y no tanto por temporada. Así, se han flexibilizado las condiciones de cancelación de reservas para dar más facilidades.