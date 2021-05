Pimec critica que el Plan de Recuperación no garantiza 'equilibrios imprescindibles' para pymes

Pimec ha advertido este miércoles que el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno, que recoge el paquete de reformas e inversiones para canalizar los fondos europeos, no garantiza "equilibrios imprescindibles para las pymes.

La patronal considera que "comporta omisiones", por lo que ha pedido recibir más detalles sobre las reformas, y ha criticado que el programa de impulso a las pymes incluye 4.894 millones, un 7% del total recogido en el plan.

Ha lamentado que mientras los recursos para digitalizar las administraciones públicas --con 3,3 millones de trabajadores-- suben a 4.315 millones, los destinados a digitalizar las pymes --con 9 millones de trabajadores-- están por debajo de 4.066 millones.

Ha alertado de que las empresas están "parando muchas inversiones y atrasando proyectos" a la espera de que lleguen estos fondos, por lo que ha pedido al Gobierno que no los retrase y más ambición y concreción del plan --dice literalmente-- en cuanto a plazos de pago.

Por otra parte, ha remarcado que el plan no garantiza que los fondos no lleguen a las empresas que incumplan la Ley de la Morosidad y ha exigido que se garantice la "máxima participación" de las pymes en los proyectos estratégicos de transformación y recuperación (Perte) a través de subvenciones y no de préstamos.