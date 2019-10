PIMEC alerta que una subida de impuestos en Barcelona provocará más cierres de establecimientos comerciales

El aumento de los impuestos puede causar una grave situación de inestabilidad que afectaría a los pequeños comerciantes, restauradores y mercados municipales. Según la patronal PIMEComerç, el consistorio quiere recaudar 57MEUR a través de tasas vinculadas a el uso intensivo del espacio público. Esto supondría una subida de impuestos para las floristerías, fruterías y bares y restaurantes que dispongan de terraza.

El director de la patronal, Álex Goñi, ha afirmado que al comercio "no se le puede ahogar más". Además, asegura que hay un grave problema de "desertización comercial" en muchas zonas de la ciudad. Las causas de este problema son, por ejemplo, que muchos hijos no quieren continuar con el negocio de sus familiares, porque algunas zonas de la ciudad están degradadas y por la falta de diversidad comercial. También la venta online provoca que el pequeño comercio no pueda competir con lo que ofrecen los grandes comercios.

El pequeño comercio mantiene su presencia en el mundo de los negocios pero encuentra cada vez más oposiciones que le impiden continuar en el sector. Es por eso que la subida de impuestos supondría un ataque directo hacia ellos.