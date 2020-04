El guardia de seguridad no podía dar crédito a lo que estaba viendo. Con la estación vacía por el confinamiento, con los trenes funcionando al mínimo, observó movimientos raros en el interior del fotomatón del Metro de Barcelona. La cortina de seguridad oscilaba, pero dejaba ver a un hombre sentado en la silla con los pantalones bajados. El guardia se acercó y descubrió a una pareja practicando sexo en el interior de la cabina. Los protagonistas no se arredraron e interpelaron con tono desafiante y arrogante al trabajador" Estamos aquí haciendo unas fotos, ¿ Algún problema?; el guardia de seguridad les recriminó se acción con evidente enfado " sal rápido, no me toques los...". " Ya nos vamos" respondió la pareja, según la denuncia recogida por " El Periódico".

Para los responsables de la seguridad del metro en Barcelona, este caso ilustra la degradación que vive este servicio público en estas jornadas donde la mayoría de los usuarios han desaparecido, dejando vacías las estaciones. La pareja cazada querian aprovechar la tranquilidad existente en las estaciones, para mantener un contacto intimo vulnerando el estado de alarma decretado desde el pasado 14 de marzo.