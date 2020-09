Pilar Rahola vuelve a atacar a la democracia española: "Cada vez está más en cuestión"

La periodista y tertuliana independentista Pilar Rahola ha vuelto a cuestionar la democracia española. Lo ha hecho en el programa de la televisión pública catalana “Preguntes Freqüents”, en relación a la vista publica que el Tribunal Supremo celebró la semana pasada para revisar la condena de inhabilitación al presidente de la Generalitat. Según Rahola, “es evidente” que España “no es una democracia homologada a las democracias vecinas”. Y añadía: “Diría que cada vez se parece más a la polaca o a la turca”.

“És evident que Espanya no és una democràcia homologada a les democràcies veïnes. Jo diria que la d’Espanya s’assembla més a la polonesa o la turca” @RaholaOficial#FAQScaptiuTV3 ▶️ https://t.co/CymezyfZLWpic.twitter.com/dLQkmlKpZ1 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) September 19, 2020

La colaboradora de TV3 dice que “democráticamente hablando el presidente Torra representa a Cataluña y la agresión que se hace contra la presidencia es una agresión a la presidencia de la Generalitat”. También ha dejado claro que en ningún momento dice que España sea una dictadura: “Hay una diferencia entre una dictadura y España. Turquía no es una dictadura, Hungría no es una dictadura; pero ya no es una democracia, fíjate en la sutileza”. Rahola considera que en Europa hay democracias como la alemana o como la polaca, y añadía, “yo prefiero la alemana. Y España se parece más a la polaca o a la turca. Hay democracias heridas que cada vez están más en cuestión”.

Para Rahola, no es comprensible que se pueda inhabilitar al presidente de la Generalitat por colgar una pancarta sobre derechos políticos.