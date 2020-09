Pilar Rahola insulta a Toni Cantó por un tuit sobre los presos independentistas

A la tertuliana independentista Pilar Rahola no le gustó un tuit del portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, que hacía referencia a los presos independentistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. En el tuit en cuestión, el político decía: “el valor pedagógico de la cárcel”. Y acompañaba el mensaje con dos fotografías. En una de ellas se podía ver a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez, megáfono en mano, subidos a un coche de la Guardia Civil. Y la otra imagen recogía uno de los actos que se convocaron durante la pasada Diada y que recreaba precisamente esta escena, aunque en esta ocasión con un coche simulado de la Guardia Civil.

Rahola recogió una captura del tuit del diputado y comentó lo siguiente: “el payo me tiene bloqueada, pero igualmente me llega su miseria mental. Hay indecentes, hay malnacidos y después está esto”.

El paio em té blocada, però igualment m’arriba la seva misèria mental.

Hi ha indecents, hi ha malparits i després hi ha això. pic.twitter.com/SRGA0KeI57