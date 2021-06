PP y C's piden que se cobren los 5,4 millones que exige el Tribunal de Cuentas

Lorena Roldán ha asegurado que el PP catalán exigirá "que se devuelva hasta el último céntimo" del total de 5,4 millones que el Tribunal de Cuentas ha fijado provisionalmente de responsabilidad contable inicial para decenas de cargos y excargos de la Generalitat por los gastos para promocionar el 1-O en el exterior.

Ha reprochado que los 5,4 millones es "dinero de todos los catalanes, pero de los cuales solo se beneficiaron unos cuantos" para promocionar el 1-O en el exterior.

Desde el PP catalán han criticado durante años la "opacidad del Diplocat", porque pidieron en múltiples ocasiones tener conocimiento de sus contratos y en qué se gastaba el dinero público.

Por otro lado, ha asegurado que este informe del Tribunal de Cuentas "no le viene bien para sus planes" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes por la tarde se reunirá en Moncloa con el presidente del Govern, Pere Aragonès.

"Es evidente que lo que van a negociar en Moncloa es la derrota de la democracia y el sacrificio de derechos y libertades de los catalanes constitucionalistas. Sánchez se ha convertido en el cooperador necesario del segundo 'procés'; con los indultos ha premiado la deslealtad pero también la corrupción", ha añadido.

C's

Carlos Carrizosa, líder de Cs en Catalunya, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la reunión de este martes por la tarde con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratará de "apretar las tuercas para que claudique ante el Tribunal de Cuentas", en referencia a la fijación provisional en 5,4 millones de responsabilidad contable inicial para decenas de cargos y excargos de la Generalitat por los gastos para promocionar el 1-O en el exterior.

Ha afirmado que desde Cs exigirán que "no lleguen a buen fin estas apretadas de tuerca que Aragonès quiere exigirle a Sánchez" y dice que una vez la deuda sea líquida pedirán que se lleven a cabo los pertinentes embargos para su cobro.

Ante este informe, los líderes del 1-O afectados están diciendo que el tribunal es ilegítimo, pero no que no exista deuda: "Se meten con el tribunal pero ellos mismos nunca dicen que no hayan malversado el dinero que se les atribuye como malversación".

Para Carrizosa, el independentismo dice que son "objeto de una persecución política cada vez que les pillan con las manos en la masa haciendo ilegalidades", y lo ha tachado de vergüenza para la regeneración política en Catalunya.

Por último, ha afeado que la reunión de este martes por la tarde entre Aragonès y Sánchez es ejemplo de que el independentismo con "el indulto no tenía suficiente, porque es insaciable y ni hacen aprecio de las concesiones de Sánchez".