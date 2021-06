Piden prisión permanente revisable para el hombre que grabó a su pareja mientras moría de diabetes

La fiscalía y la acusación particular piden la prisión permanente revisable para el hombre que grabó su pareja sin ayudarla mientras moría agonizando durante horas por una subida de azúcar provocada por la diabetes. Los hechos tuvieron lugar el junio del 2019 en el piso de la mujer, en Viladecans. El hombre ya había agredido la mujer otras veces y esta, por vergüenza a mostrar las lesiones a amigos y familiares, le pidió ayuda cuando sufrió una subida de azúcar. El hombre, también diabético, hizo ver que lo ayudaba, pero solo la grabó y no avisó los servicios de emergencias.



Según los escritos de las acusaciones, Mariano Daniel V.A., argentino de 49 años, empezó a salir con la víctima, S.C.J., de 42, hacia febrero o marzo del mismo año, y a menudo dormía en casa de ella. Desde buen inicio el hombre se mostró celoso y posesivo, la controlaba y la agredía. De hecho, el 19 de abril el hombre la agredió a las costillas, y la mujer tuvo que ser atendida por el médico pero ocultando la verdadera causa de las lesiones. Finalmente, la noche del 14 al 15 de junio, los dos se discutieron en un bar de copas y le agredió de nuevo.



Un día después de la agresión en un bar, el 16 de junio, la víctima se sentía avergonzada por las señales evidentes de la agresión y sabía que buena parte de su entorno sospechaba del origen de las lesiones. Esto la hizo hundirse anímica y físicamente. Dejó de ir a trabajar al bar que regentaba, se cerró en casa sin hablar con casi nadie y se despreocupó de su propia alimentación así como de su diabetes tipo 1 que sufría desde hacía tiempo.



Hacia la tarde del 17 de junio el deterioro físico progresivo empeoró. Cuando notó que estaba muy débil no quiso avisar sus familiares por vergüenza que notaran las lesiones. Llamó al acusado para pedir ayuda y el hombre fue al domicilio de la víctima hacia las 22.50 horas. El acusado notó rápidamente los síntomas de una subida de azúcar como un mareo generalizado, fatiga profunda, falta de control de esfínteres, sudor, etc.



Durante cinco horas el hombre habría constatado el gran sufrimiento y malestar que sufría la mujer, que le suplicaba ayuda. El hombre, previendo la muerte de la mujer y que la policía lo investigara, va intentando "construirse una coartada". Entre las 23.42 y las 3.39 horas, sin el consentimiento ni asentimiento de la víctima, y "con absoluta desconsideración al respecto de su intimidad", el acusado grabó con su móvil 15 fragmentos de video. En estos se puede ver la cara y el cuerpo de la víctima cada vez más débil, pidiendo ayuda, desnuda y prácticamente decaída.



Por la mañana siguiente de los hechos el hombre fue a un taller mecánico de coches y después fue a explicar la muerte de la mujer a la policía. El individuo fue arrestado tres meses después, el 18 de septiembre, y desde entonces está en prisión preventiva.



Parar el juicio que se tendrá que celebrar en la Audiencia de Barcelona, la fiscalía pide la declaración de testigos como la exmujer del acusado a quién este explicó los hechos, amigos de la víctima y el acusado que presenciaron los maltratos, además del exmarido de la mujer y su hijo, entre otros. También se pide declaración a los peritos forenses sobre las causas de la muerte, el posible abuso sexual a la víctima, la ingesta de drogas por parte de los dos o un informe sobre salud mental del acusado.