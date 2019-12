Piden orden de búsqueda contra dos condenados de la "manada" de Manresa que no comparecen ante la Audiencia

La Fiscalía y la acusación han pedido una orden de búsqueda contra dos de los cinco condenados por abuso sexual a un menor después de que no hayan comparecido esta mañana en la Audiencia de Barcelona. Los hechos, recordemos, tuvieron lugar en Manresa en el 2016. Además han pedido el ingreso en prisión para otro de los condenados ,después de que ya hicieran esta petición para otros dos que sí comparecieron la semana pasada ante el tribunal. Se sospecha que los dos fugados,de origen cubano, podrían haber huído del país y de momento no se ha hecho público desde qué día no han comparecido ante el juez para firmar.

La Audiencia de Barcelona deberá resolver en primer término las dos peticiones de búsqueda y captura y ha citado a los otros tres condenados a mediados de enero para comunicarles, todos a la vez, si ingresan en prisión o les mantenen en libertad mientras la sentencia no sea firme. En este sentido, el abogado de uno de los condenados y que sí ha comparecido hoy, David Maraver, cree que la huida de dos de los condenados puede perjudicar al resto, pero pide que no se apliqui el ingreso en prisión para su cliente proque la sentencia todavía no es firme, la pena es menor a la solicitada inicialmente y porque él sí ha comparecido siempre que se le ha citado.

Recordemos que la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona dictó penas de entra 10 y 12 años para los cinco jóvenes mayores de edad por la violación múltiple a una niña de 14 años en manresa en 2016. Y les condenó por delito de abuso sexual a menor, pese a que la Fiscalía al final del juicio acusó por agresión sexual.