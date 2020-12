Un 63% de personas no consiguen cita para hacer trámites de extranjería, según una encuesta

El 63% de las personas migradas que solicitan cita para realizar trámites de extranjería no lo consigue y el 65% ha tenido que pagar a terceros para hacerlos. Así lo constatan los resultados de una encuesta que el Consell Municipal d'Immigració de Barcelona, el CMIB, realizó entre el 10 y el 22 de noviembre a 1.208 personas de diferentes orígenes.

El estudio revela también que el 80% de las gestiones reportadas están relacionadas con la tarjeta de identidad de extranjero, imprescindible para acreditar permisos de residencia y trabajo y "poder llevar una vida autónoma y digna". Además concluye que el 48,78% de los encuestados han estado entre dos y seis meses intentando conseguir cita previa y un 13,76% lo ha estado más de seis meses, independientemente de si finalmente la ha conseguido o no.

Seis de cada 10 encuestados denuncian que han intentado solicitar cita en más de 50 ocasiones, y solo el 0,9% lo ha conseguido a la primera, lo que ha llevado a acudir a servicios de pago para hacer el trámite. Para lograr estos trámites, que son totalmente gratuitos, el 30% de los encuestados ha pagado entre 50 y 100 euros, y el 11% más de 100 euros a terceros. Por su parte, el 19,6% de los afectados ha tenido que acudir a abogados y el 37% a locutorios o a gestores de citas.

En cuanto a los trámites por los que las personas encuestadas solicitaban la cita, el 60% era por la toma de huellas y la expedición de la tarjeta, el 20% para recogerla, y un 5% requerían poder realizar trámites relacionados con el asilo. "La consecuencia directa de no conseguir la cita y, por lo tanto, de no poder realizar ningún trámite de extranjería, es la de no poder regularizar la situación de estas personas o renovar permisos previamente concedidos, lo que les puede hacer caer en la irregularidad sobrevenida", alertan desde del CMIB.