Perquè nomès un sis per cent d'indigents dorment a refugis municipals de Barcelona aquets dies de borrasca?

Perquè només un sis per cent de les persones que viuen als carrers de Barcelona, que són més de mil, dormen a refugis municipals durant aquests dies de fred,pluja i molt vent? La resposta l ha donat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,el president d'Arrels Fundació.Ferran Busquets ha destacat que “ L'ajuntament de Barcelona no activa el pla contra el fred per les persones sense sostre fins que el termòmetre no marca zero graus”.

El president d'Arrells ha dit que “ Aquests dies no calia esperar les temperatures extremes perquè feia prou fred per portar als indigents als centres socials”.Busquets ha criticat al consistori barceloní nomès disposi de 75 places durant l'hivern per la gent del carrer però ha afegit que “ Podem afegir-se unes 135 places més ,tot i que comparat amb les 1.200 persones que dormen al carrer no és res”.

