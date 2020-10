Pere Aragonès; de nieto de alcalde franquista a presidente de la Generalitat

Nacido hace 37 años en Pineda de Mar, el interés por la política de Pere Aragonès ya le viene de cuna. Su abuelo fue alcalde franquista de su localidad natal y su padre fue concejal independiente en las listas municipales de CiU. En la mesa familiar de empresarios que destacaron en el sector textil y hotelero de la zona, a parte de economía se hablaba de política. De ahí procede Pere Aragonès que se afilió a ERC y que ha desarrollado su trayectoria en la estructura del partido. Lidero las Juventudes de Esquerra, en 2005 pegó carteles con el lema Cada segundo,España nos roba 450 eurosy en 2006 votó en contra del nuevo Estatut impulsado por el entonces President de la Generalitat Pascual Maragall por considerarlo insuficiente para las aspiraciones nacionales de Cataluña.

La carrera política, hasta hoy de Pere Aragonès tiene dos momentos claves. En 2010, con la crisis cainita en ERC supo posicionarse en el bando ganador. Siempre en segundo plano de los nuevos líderes de el partido republicano, Oriol Junqueras y Marta Rovira, actuó con cautela y lealtad hacia sus superiores. Y esta prudencia, le salvó de las consecuencias juridicas por el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia en el Parlament. Descabezada Esquerra, Oriol Junqueras ungió a Aragonés como el líder del partido en 2018 en la prisión de Estremera, donde el presidente de ERC estaba a la espera del juicio que lo condenó por sedición. Aragonés es el candidato de ERC para las próximas elecciones al Parlament, pero la inhabilitación de Torra y que este no haya querido convocar elecciones antes de su condena, le ha aupado por ley a ser la máxima representación de la Generalitat.

Tendrá que liderar el Govern hasta los comicios, previstos para el 7 de febrero, con limitaciones en el cargo. No puede él convocar las elecciones, ni presentar presupuestos y su acción estará condicionada por sus socios de Junts per Catalunya, que lo marcaran de cerca para que no se aproveche del cargo como lanzadera electoral.

La figura de Aragonés esta muy alejada de otros líderes independentistas. Alejado de las redes sociales, que es un cultivo independentista constante y diario, el nuevo presidente en funciones de la Generalitat se define hoy "como un hombre de orden", en el libro que repasa su pasado y futuro Pere Aragonès, l'independentisme pragmàtic ( Pórtic), elaborado junto a la periodista Magda Gregori.

En el libro, apuesta por "microdesobediencias" y reconoce que "convendrá una estrategia de enfrentamiento, de confrontación y de tensión". Por los tanto pocos cambios de estrategia se puede vislumbrar en el Govern de la Generalitat. Aragonés alentó la ocupación del Aeropuerto del Prat, en el día que se conoció la sentencia a los líderes del procès y ha apoyado acciones de desobediencia. Y es que Pere Aragonés tiene como objetivo político la ruptura con España, y con esta finalidad pilotará la Generalitat hasta los próximos comicios, donde el sera el candidato de ERC.