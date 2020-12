La pérdida de olfato y gusto afecta más a jóvenes y mujeres, según un estudio

Un estudio coordinado porinvestigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS revela que la pérdida del olfato y del gusto, uno de los síntomas característicos de la covid-19, afecta más a las personas jóvenes y las mujeres, ha informado este viernes el hospital en un comunicado.

El equipo del Clínic-IDIBAPS, encabezado por el responsable de Rinología y Clínica del Olfato, Joaquim Mullol, y el coordinador del grupo Multidisciplinario de Cirugía de Base de Cráneo del Clínic, Isam Alobid, ha realizado desde el inicio de la pandemia tres estudios y diversos artículos para analizar la prevalencia de este síntoma en varios pacientes que pasaron por la covid-19.

En uno de los estudios, publicado en el 'Journal of Investigation Allergology and Clinical Immunology', los investigadores concluyeron que más de la mitad de las personas con covid-19 presentaba una pérdida grave del olfato (53,7%) o del gusto (52,2%) y, de éstos, en más del 90% se produjo el deterioro en ambos sentidos; además de demostrarse que era un síntoma común en pacientes jóvenes y no hospitalizados.

Para la realización del estudio, los expertos evaluaron los datos de 846 pacientes y 143 controles de 15 hospitales españoles. Los resultados apuntaron que la disfunción del olfato y gusto fue dos veces más común entre pacientes con coronavirus en comparación con los controles.

Por otro lado, en otro estudio, publicado en el 'European Archives of ORL', el equipo de expertos evaluó la frecuencia y gravedad de la disfunción de olfato y gusto en 197 pacientes no ingresados positivos a PCR en comparación con 107 controles con resfriado común o gripe y PCR negativa; ambos de cinco hospitales en España.

Los resultados revelaron que la frecuencia de pérdida de olfato (70,1%) y gusto (65%) fue significativamente superior entre los pacientes con coronavirus respecto a los controles, con un 20,6% y 19,6%, respectivamente. Asimismo mostraron que la pérdida simultánea de ambos sentidos también fue mayor en los pacientes con covid-19, un 61,9% contra un 10,3%.

Con los resultados de estos dos estudios, los investigadores han señalado que la pérdida de olfato y gusto debido al coronavirus fue "predominante" en personas jóvenes de menos de 50 años y en mujeres,” que representan un 63% de los afectados con esta sintomatología”.

Asimismo, los expertos han señalado que de las observaciones se desprende que una disfunción olfativa repentina y grave en el marco de la pandemia y en ausencia de pérdida de olfato debida a otras enfermedades respiratorias, como rinitis alérgica grave, rinosinusitis aguda o crónica. Esto "debe alertar a los médicos sobre la posibilidad de tener una infección por Sars-CoV-2", han subrayado los expertos.